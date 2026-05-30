Jogando em casa, Canadá anuncia lista de convocados para a Copa do Mundo

Seleção vai estrear no dia 12 de junho, contra a Bósnia, em Toronto

Divulgação / X / @CANCMT Anfitriões da Copa do Mundo FIFA 2026, o Canadá divulgou a lista de convocados.



Um dos anfitriões da Copa do Mundo FIFA 2026, o Canadá divulgou na noite de sexta-feira (29) a lista de quem são os 26 jogadores que vão vestir a camisa canadense no campeonato. Sob o comando do americano Jesse Marsch, a equipe entra em campo com o lateral-esquerdo do Bayern de Munique, Alphonso Davies, como seu principal integrante.

O Canadá faz parte do grupo B, ao lado de Bósnia, Catar e Suíça, na primeira fase da competição, e jogará as três primeiras partidas dentro de seu território, a primeira na cidade de Toronto, e as duas seguintes em Vancouver.

Confira a lista do Canadá para a Copa:

Goleiros

Dayne St. Clair (Inter Miami)

Maxim Crépeau (Orlando City)

Owen Goodman (Crystal Palace)

Defensores

Alistair Johnston (Celtic)

Derek Cornelius (Olympique de Marseille)

Richie Laryea (Toronto FC)

Kiko Sigur (Hadjuk Split)

Joel Waterman (Chicago Fire)

Luc de Fougerolles (Fulham)

Moise Bombito (Nice)

Alfie Jones (Middlesbrough)

Alphonso Davies (Bayern de Munique)

Meio-campistas

Stephen Eustáquio (Porto)

Ismael Koné (Sassuolo)

Tajon Buchanan (Villarreal)

Mathieu Choinière (Los Angeles FC)

Ali Ahmed (Norwich)

Nathan Saliba (Anderlecht)

Liam Millar (Hull City)

Marcelo Flores (Tigres)

Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC)

Jonathan Osorio (Toronto FC)

Atacantes

Jonathan David (Juventus)

Cyle Larin (Southampton)

Tani Oluwaseyi (Villarreal)

Promise David (Union Saint-Gilloise).

Esta é a terceira participação do Canadá na Copa do Mundo FIFA, a segunda seguida. A seleção canadense disputou o torneio em 1986 e 2022, mas acabou eliminada ainda na fase de grupos nas duas oportunidades. Os norte-americanos estreiam no dia 12 de junho, contra a Bósnia, jogando em Toronto.