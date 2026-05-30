Santos x Vitória: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Santos e Vitória se enfrentam pela Série A do Brasileirão neste sábado (30), às 20h00 (de Brasília), na Vila Belmiro

Jovem Pan Santos e Vitória se enfrentam pela Série A do Brasileirão neste sábado (30), às 20h00 (de Brasília), na Vila Belmiro



Santos e Vitória se enfrentam neste sábado (30), às 20h00 (de Brasília), no Estádio Urbano Caldeira, mais conhecido como Vila Belmiro, em partida válida pela Série A do Brasileirão.

O Santos vem de vitória por 3 x 0 contra o Deportivo Cuenca na terça (26), pela Copa Sul-americana. Na quarta (27), o Vitória venceu sua última partida por 4 x 3 do ABC pela semifinal da Copa do Nordeste.

Onde assistir Santos x Vitória ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). Você também pode acompanhar pelo YouTube na Jovem Pan Sports, com início a partir das 20h00.