Corinthians vence o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã e sobe na tabela do Brasileirão

ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Matheuzinho comemora seu gol pelo Corinthians na partida contra o Fluminense neste sábado (13)



O Corinthians derrotou o Fluminense por 1 a 0 neste sábado (13), em duelo válido pela 23ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. O gol da vitória foi marcado por Matheuzinho, em uma das poucas oportunidades criadas pelo time paulista. Com o resultado, o Timão chegou a 29 pontos, subindo para a 9ª colocação, três posições acima da anterior. Já o Tricolor carioca permaneceu com 28 pontos e caiu para o 10º lugar.

Antes da partida, o técnico corintiano perdeu uma peça importante: Rodrigo Garro sentiu a panturrilha direita no aquecimento e acabou vetado. O meia chegou a constar na relação de reservas, mas não tinha condições de jogo.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi marcado por pouca emoção. Mesmo com uma escalação quase toda alternativa, o Fluminense tinha maior controle das ações e buscava espaços na defesa corintiana. As duas equipes, no entanto, mostraram pouca ousadia e praticamente não finalizaram. O 0 a 0 parecia atender às expectativas de ambos os lados.

Segundo tempo

Após o intervalo, o técnico Dorival Júnior promoveu mudanças, colocando Yuri Alberto no lugar de Kayke, que teve atuação discreta. A estratégia, porém, não trouxe o resultado esperado, e o Fluminense seguiu com leve superioridade. Na tentativa de mudar o cenário, o treinador corintiano lançou Ángel Romero no lugar do lateral Matheus Bidu, reforçando o setor ofensivo.

O Corinthians seguia com dificuldades para afastar o adversário de seu campo, mas encontrou a solução na bola parada. Aos 29 minutos, Matheuzinho cruzou para a área e a bola passou por todos, inclusive pelo goleiro Fábio, que não conseguiu evitar o gol. Inicialmente, a arbitragem registrou o lance como desvio de André Ramalho, que se projetou em direção à bola. O gol, enfim, trouxe um pouco mais de emoção à partida.

Próximos jogos

O Corinthians volta a campo no domingo (21), às 17h30, quando enfrenta o Sport na Ilha do Retiro;

O Fluminense joga na terça-feira (16), às 21h30, contra o Lanús, na Argentina, pelo confronto de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Gol

Matheuzinho, aos 28′ do segundo tempo

Publicada por Carol Santos