Corinthians x Athletico-PR: onde assistir, horário e transmissão

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Corinthians e Athletico Paranaense entram em campo nesta quinta-feira (30), às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Corinthians busca manter a boa fase sob o comando de Fernando Diniz. A equipe soma 28 pontos e ocupa a parte intermediária da tabela, embalada por uma sequência de três vitórias e um empate nas últimas rodadas.

Já o Athletico-PR vive um momento consistente na competição. O time chega ao confronto após cinco partidas de invencibilidade e ocupa a terceira colocação, com 36 pontos. Além de ter a melhor campanha como mandante no Brasileirão, o Furacão também melhorou seu desempenho como visitante, vindo de duas vitórias consecutivas fora de casa.

O histórico recente, porém, favorece o Corinthians. O Athletico-PR ainda não venceu o clube paulista na Neo Química Arena.

Onde assistir

A partida entre Corinthians e Athletico-PR terá transmissão ao vivo pela Record, Premiere e CazéTV.