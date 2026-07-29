Eliminado nas oitavas, Ancelotti tem o maior salário entre os treinadores da Copa

O comandante da pior campanha da Seleção Brasileira no torneio em 36 anos lidera a lista de técnicos mais bem pagos entre todos os times da competição

Após o Mundial, o topo do ranking de treinadores de seleção mais bem pagos continua sendo dele

Apesar do fracasso na Copa do Mundo de 2026, o comandante da pior campanha da seleção brasileira no torneio em 36 anos lidera a lista de treinadores mais bem pagos entre todas as seleções, superando os finalistas da edição deste ano.

Carlo Ancelotti chegou ao comando do Brasil em maio de 2025, assumindo a vaga deixada por Dorival Júnior e com a missão de retomar a equipe para os caminhos de um título no ano seguinte. Na época, o treinador já era um dos que melhor recebia, ocupando o 10º lugar com um rendimento anual de US$ 11 milhões, cerca de R$ 56 milhões, pela cotação atual.

Após o Mundial, o topo do ranking de treinadores de seleção mais bem pagos continua sendo dele. Com seu vínculo renovado – antes mesmo do início do torneio – até o fim da próxima edição, em 2030, o italiano terá um ciclo completo no comando da amarelinha e com rendimentos em torno de 9,5 milhões de euros anuais (R$ 55,8 milhões na cotação atual). O mais alto valor pago a qualquer técnico da Copa até o momento.

Na sequência, o recém-contratado Jurgen Klopp chega para comandar a seleção alemã com um salário anual superior a 7 milhões de euros (cerca de R$ 41 milhões). Mensalmente, esse valor é pouco mais da metade do que Ancelotti recebe pelo Brasil. O ex-Liverpool terá pela frente o desafio de voltar à Alemanha para as fases finais do Mundial – desde 2014, quando foi campeã, a equipe não chega às oitavas de final.

Outro treinador que chega recentemente ao comando de uma seleção é Zinédine Zidane. Pela seleção francesa, o ex-meia de 54 anos vai receber um salário fixo de € 300 mil por mês, cerca de R$ 1,75 milhão. Anualmente, o valor chega a € 3,6 milhões, cerca de R$ 21 milhões na conversão indicada.

Jorge Jesus foi recentemente anunciado pela seleção portuguesa e segundo o jornal A Bola, o treinador de 71 anos deve receber menos de 4 milhões de euros por ano, cerca de R$ 23 milhões na cotação atual.

O campeão em 2022 e vice em 2026, Lionel Scaloni, fica apenas em 9º lugar do ranking. Pela seleção argentina, o treinador tem rendimentos de cerca de 2,5 milhões de dólares (R$ 12,8 milhões)

Já o campeão do Mundial deste ano, Luis de la Fuente recebe cerca de 2 milhões de euros (R$ 11,7 milhões). O treinador da seleção espanhola tem rendimentos quase cinco vezes menor do que Carlo Ancelotti.

Confira o ranking dos técnicos mais bem pagos