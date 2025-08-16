Jovem Pan > Esportes > Futebol > Confira como foi a transmissão da Jovem Pan do jogo entre Corinthians x Bahia

Confira como foi a transmissão da Jovem Pan do jogo entre Corinthians x Bahia

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

  • Por Jovem Pan
  • 16/08/2025 20h26 - Atualizado em 16/08/2025 23h12
Arte/Jovem Pan Corinthians x Bahia: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo Corinthians e Bahia se enfrentam neste sábado (16)

Corinthians e Bahia se enfrentam neste sábado (16), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 20h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de José Manoel de Barros, comentários de Vampeta e reportagem de Victor Boni e Daniel Lian no YouTube.

Confira a transmissão aqui

