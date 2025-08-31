Jovem Pan > Esportes > Futebol > Corinthians > Corinthians x Palmeiras: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Corinthians x Palmeiras: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

  • Por Jovem Pan
  • 31/08/2025 18h00
Arte/Jovem Pan Corinthians x Palmeiras - 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Corinthians e Palmeiras se enfrentam pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Corinthians e Palmeiras se enfrentam neste domingo (31), em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 18h30 (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Nilson César, comentários de Vampeta e reportagem de Victor Boni e Pedro Marques e no YouTube.

Confira a transmissão aqui:

