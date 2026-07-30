Coritiba x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Coritiba x Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 21h30, no Couto Pereira, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Coritiba vem de um empate por 0 x 0 contra o RB Bragantino, em Bragança Paulista. Já o Cruzeiro vem de uma derrota para o Botafogo, por 1 x 0, no Mineirão.
Onde assistir Coritiba x Cruzeiro ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).