Coritiba x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Partida acontece nesta quinta-feira (30), no Couto Pereira, às 21h30, pela Campeonato Brasileiro; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Coritiba x Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 21h30, no Couto Pereira, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Coritiba vem de um empate por 0 x 0 contra o RB Bragantino, em Bragança Paulista. Já o Cruzeiro vem de uma derrota para o Botafogo, por 1 x 0, no Mineirão.

Onde assistir Coritiba x Cruzeiro ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).