Grêmio x Bolívar: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Grêmio e Bolívar se enfrentam pela Sul-Americana nesta quinta-feira, às 19h, na Arena do Grêmio; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão.

O Grêmio perdeu o jogo de ida por 3 a 2 e precisa vencer por dois gols ou mais de diferença

Grêmio e Bolívar se enfrentam nesta quinta-feira, dia 30, às 19h, na Arena do Grêmio, em partida válida pela Sul-Americana. O duelo acontece pelos playoffs da competição.

O Grêmio perdeu o jogo de ida por 3 a 2 e precisa vencer por dois gols ou mais de diferença. Em caso de diferença por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.

Onde assistir Grêmio x Bolívar ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+, com início da transmissão às 19h.