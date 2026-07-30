Grêmio x Bolívar: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Grêmio e Bolívar se enfrentam nesta quinta-feira, dia 30, às 19h, na Arena do Grêmio, em partida válida pela Sul-Americana. O duelo acontece pelos playoffs da competição.
O Grêmio perdeu o jogo de ida por 3 a 2 e precisa vencer por dois gols ou mais de diferença. Em caso de diferença por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.
Onde assistir Grêmio x Bolívar ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+, com início da transmissão às 19h.