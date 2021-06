‘Agora tem tempo pra treinar’, dispara Vampeta após eliminação do Corinthians na Copa do Brasil

No pós-jogo da Jovem Pan, o comentarista falou o que espera do time para o restante da temporada

CARLOS COSTA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Corinthians está eliminado da Copa do Brasil. Depois de perder o jogo de ida por 2 a 0 para o Atlético-GO, a equipe alvinegra não conseguiu reverter o placar e ficou apenas no empate sem gols em Goiânia na noite desta quarta-feira, 9, decretando a eliminação. No pós-jogo da Jovem Pan, Vampeta falou o que pensa do time para o restante da temporada. “Prejuízo dentro de campo e fora de campo, financeiro. Se pegarmos a temporada 2021, estamos agora no mês de junho e está fora da Sul-Americana, sem valor financeiro porque não tem público. Do Paulista também ficou fora, da Copa do Brasil só sobrou o Brasileiro e quando falo só sobrou é porque posso citar seis ou sete plantéis que são melhores que o Corinthians pela boa que vem jogando, não apresentou nada nesses 180 minutos contra o Atlético-GO, passou quem foi melhor. Agora vai ter tempo para treinar a vontade, para descansar e só pensar no campeonato nacional”, explicou.

Confira abaixo a discussão entre os comentaristas da Jovem Pan: