Corinthians deve ter quatro novidades na escalação para o clássico com o Santos

Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians Cantillo deverá estrear como titular do Corinthians em uma partida oficial



O Corinthians encerrou neste sábado a preparação para o clássico com o Santos, domingo, às 11 horas, na arena em Itaquera, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O técnico Tiago Nunes não confirmou a escalação, mas o time terá novidades em relação ao último jogo.

Uma alteração certa é a saída do volante Ramiro, que sofreu entorse no joelho direito. O provável substituto é Madson, que já entrou no decorrer da derrota para a Ponte Preta por 2 a 1 na quarta-feira. No meio-campo, Cantillo entra na vaga de Richard. Pedro Henrique pode dar lugar a Bruno Méndez, na zaga. Sidcley, ainda sem ritmo, deve voltar para a reserva. A tendência é que Lucas Piton comece em campo.

Com quatro gols neste início de temporada, o centroavante Boselli está confirmado no ataque. O argentino sabe que o foco da equipe tem de estar no duelo do Paulistão, mas admitiu também que é inevitável não pensar no jogo da Libertadores na próxima quarta-feira contra o Guaraní, do Paraguai, fora de casa.

“Temos que pensar primeiro no clássico, é importante ganhar em casa, depois tem esse jogo, metade de uma série, temos que seguir vivos para ir à fase de grupos da Libertadores. Não há desculpas, temos que pensar no melhor que podemos fazer. Mata-mata, temos que ganhar para passar”, disse.

Mesmo com o duelo importante pelo torneio continental, Tiago Nunes mandará força máxima para o clássico. A provável escalação do Corinthians para enfrentar o Santos: Cássio, Fagner, Bruno Méndez, Gil e Lucas Piton; Camacho, Cantillo e Luan; Madson, Boselli e Janderson.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio e Walter.

Laterais: Carlos, Fagner, Lucas Piton e Sidcley.

Zagueiros: Bruno Méndez, Gil e Pedro Henrique.

Meio-campistas: Camacho, Cantillo, Gabriel, Luan, Mateus Vital e Richard.

Atacantes: Boselli, Everaldo, Gustavo, Janderson, Madson, Matheus Davó e Vagner Love.

*Com informações do Estadão Conteúdo