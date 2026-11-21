O Corinthians divulgou neste sábado (21) que o zagueiro Gabriel Paulista foi diagnosticado com um estiramento colateral medial no joelho direito. O defensor de 35 anos já iniciou o tratamento com a fisioterapia do clube, mas deve ser baixa para o técnico Clarence Seedorf nesta reta final de temporada.

A lesão do camisa 3 é semelhante à que sofreu o argentino Rodrigo Garro, no início de novembro, durante o clássico contra o São Paulo. O meia não retornou aos gramados desde então e tem chances de perder mais compromissos do clube paulista pelo Brasileirão. Lembrando que ainda restam mais três jogos no nacional.

No final de outubro, Gabriel Paulista sofreu um estiramento no adutor da perna esquerda e ficou ausente dos jogos contra Vasco, Mirassol e São Paulo. Ele retornou aos treinos nas últimas semanas e ficou à disposição no banco de reservas diante do Botafogo, na vitória por 4 a 0, na última quarta-feira (18).

Mesmo criticado em alguns momentos pela torcida, o defensor é titular absoluto da equipe e fez 43 partidas na temporada, além de três gols anotados. O técnico holandês tem outros três zagueiros para compor a defesa ao lado do capitão Gustavo Henrique: o experiente André Ramalho e os jovens João Pedro Tchoca e Iago Machado.

O Corinthians retorna aos gramados na próxima quarta-feira (25), diante do Atlético-MG, às 20h, na Arena MRV, em Belo Horizonte. A partida é fundamental para o gigante paulista, que tenta escapar do segundo rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.