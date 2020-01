Corinthians vende 34 mil ingressos para clássico contra o Santos

GERO RODRIGUES/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians x Santos na Arena, em 2019



A arena do Corinthians estará lotada para o primeiro clássico de 2020, diante do Santos, no próximo domingo (2), às 11h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Hoje, o Timão divulgou que já vendeu 34 mil entradas para o a partida que antecede a estreia do time na Libertadores.

Buscando a reabilitação após a derrota para a Ponte Preta, o Corinthians irá para o confronto tentando buscar a liderança do Grupo D, que tem o Guarani com os mesmos 4 pontos.

O Peixe, por sua vez, tentará manter o bom início de temporada e continuar na ponta do Grupo A. Até o momento, a equipe comandada por Jesualdo Ferreira soma 7 pontos.

Para a partida, o clube do Parque São Jorge informou que devido à falta de energia elétrica na região da Arena, as bilheterias do estádio não estão abertas nesta sexta-feira (31).

Em campo, existe a possibilidade do Corinthians poupar alguns atletas para a partida diante do Gauraní, do Paraguai, pela Libertadores. Na quarta-feira (5), os comandados de Tiago Nunes fazem o primeiro jogo da Pré-Libertadores contra os paraguaios.

O Santos, por sua vez, já definiu o clássico como prioridade. Tanto é assim que Jesualdo poupou alguns jogadores na vitória diante da Inter de Limeira, na última quinta-feira (30).