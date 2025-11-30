Jovem Pan > Esportes > Futebol > Corinthians > Corinthians x Botafogo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Corinthians x Botafogo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

  • Por Jovem Pan
  • 30/11/2025 15h00 - Atualizado em 30/11/2025 15h26
Arte/Jovem Pan News Corinthians x Botafogo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro Corinthians x Botafogo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro

Corinthians e Botafogo se enfrentam neste domingo (30), em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 15h (de Brasília), com narração de e Fausto Favara, comentários de Vampeta e reportagens de Victor Boni e Daniel Liane reportagem de Victor Boni no YouTube.

Confira a transmissão aqui

