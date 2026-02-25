Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Cruzeiro e Corinthians se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (25), às 20h, no Mineirão; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Arte Jovem Pan Cruzeiro x Corinthians se enfrentam pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro



Cruzeiro e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 20h, no Mineirão, em Minas Gerais, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece pela quarta rodada da competição.

O Corinthians ocupa a quinta posição com seis pontos. Tem duas vitórias e uma derrota. A equipe de Dorival Júnior vai para o jogo vindo de uma classificação para a semifinal do Campeonato Paulista.

Já o Cruzeiro, em 20º lugar, última posição e busca sua primeira vitória na competição. Soma apenas um ponto, conquistado na última rodada na partida contra o Mirassol.

Onde assistir Cruzeiro x Corinthians ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio e YouTube, com início da cobertura a partir das 19h30.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pela Premiere.

Cruzeiro x Corinthians – Brasileirão

Data e hora: 25 de fevereiro, às 20h (Brasília)

Local: Mineirão, Minas Gerais (SP)