Diretor do Corinthians faz ‘piada’ sobre número da camisa de Cantillo: ’24 aqui não’

Divulgação/Ag. Corinthians

O volante Victor Cantillo foi apresentado no Corinthians nesta sexta-feira (10), após ter sido anunciado oficialmente na quinta. O colombiano já treinava com o restante do elenco desde segunda (6), quando os atletas se reapresentaram após o período de férias. A chegada do reforço não deixou de contar com um momento polêmico, após Duílio Monteiro Alves tentar fazer uma “brincadeira” sobre o número da camisa do volante.

Cantillo usava o número 24 no Junior Barranquila, seu antigo clube na Colômbia. Já no Corinthians, o volante vai usar a camisa 8. No momento da apresentação, câmeras flagraram Duílio Monteiro Alves dizendo que “24 aqui não”, em relação à referência homofóbica que existe com o número por conta do animal veado no jogo do bicho.

“Sim, me explicaram que não poderia usar a 24, usei muito no Junior, mas número não importa, vou dar o meu melhor, espero ajudar bem o Corinthians”, afirmou Cantillo durante a apresentação.

Normalmente, o Corinthians evita que seus atletas usem o número 24. Em competições que exigem numeração de 1 a 30, por exemplo, como na Libertadores, não tem o que fazer. No título da Libertadores de 2012, o goleiro Cássio, um dos maiores nomes do clube no torneio, era o dono da 24.

Duílio se desculpa

Horas depois, Diúlio foi as redes sociais para pedir desculpas sobre a frase infeliz.

“Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero me desculpar pela brincadeira infeliz e informal que fiz antes da apresentação do atleta Victor Cantillo. O Corinthians é o time do povo, o time das minorias, é o time de todos. E sempre usa sua marca a favor de campanhas contra qualquer tipo de preconceito. Não temos nenhum tipo de problema com o número 24. Em 2012, quando também era o diretor de futebol, fomos campeões invictos da Libertadores e nosso goleiro Cássio, um dos maiores ídolos de toda nossa história, usou essa camisa. Cantillo usará a camisa 8 em homenagem a Freddy Rincón, meio-campista, também colombiano, campeão do Mundo em 2000 e grande ídolo da nossa torcida. Quero deixar claro que tenho total respeito a tudo e a todos. Um grande abraço’, afirmou Duílio.