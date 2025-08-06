Ex-jogadora do Corinthians cobra pagamento atrasado: ‘Falta de respeito com quem saiu’

Isabela foi a autora do gol do Cruzeiro no empate em 1 a 1 com as Brabas pela Copa do Brasil; nos pênaltis, a equipe da capital de São Paulo levou a melhor

Reprodução/Instagram/@isabela_chagas01 Isabela chagas defendeu o Corinthians na temporada de 2023 e 2024



Isabela Chagas, ex-jogadora do Corinthians, e atual atacante do Cruzeiro, cobrou o antigo time nesta quarta-feira (6), após a eliminação, nos pênaltis, do time mineiro da Copa do Brasil. “Todo mundo já sabe o que está acontecendo em questão de pagamento das atletas que saíram do Corinthians. Eu sou uma delas e eu acho uma falta de respeito com as jogadoras que saíram, que só a gente não recebeu porque tem que acertar com quem tá lá e com quem fez história”, disse Isabela em entrevista à Globo durante o intervalo. “Não acertaram até agora, então só um pouco de consciência porque enquanto a gente tava lá, a gente tinha um respeito pela camisa e agora mesmo o respeito tem que ter com as atletas também”, acrescentou. A atacante defendeu o Corinthians na temporada de 2023 e 2024.

Isabela foi a autora do gol do Cruzeiro no empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Na comemoração, ela fez um sinal de cobrança em direção ao time adversário. A questão de salários atrasos é algo que tem repercutido no Corinthians, que ainda não pagou as jogadoras o prêmio referente ao título da Libertadores de 2024, em que elas conquistaram a quinta taça da competição. O torneio foi disputado em outubro do ano passado. Nesta quarta, pela Copa do Brasil, o Corinthians derrotou o Cruzeiro nos pênaltis e avançou para às oitavas de final.