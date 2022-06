Exclusivo: Corinthians recebe aval de Vitor Pereira e intensifica procura por atacante após caso Jô

De acordo com o jornalista Wanderley Nogueira, do Grupo Jovem Pan, o treinador português Vitor Pereira ficou revoltado com o comportamento do centroavante

Jovem Pan Duílio Monteiro Alves é o presidente do Corinthians



O técnico Vitor Pereira ficou enfurecido com o caso envolvendo o atacante Jô, que foi flagrado em um pagode durante a derrota do Corinthians para o Cuiabá, na última terça-feira, 7. De acordo com o jornalista Wanderley Nogueira, do Grupo Jovem Pan, o treinador português ficou revoltado com o comportamento do atleta e autorizou a diretoria corintiana a procurar um novo centroavante no mercado da bola – a janela de transferências em meados de julho. “Posso assegurar. Pelas mensagens que recebi hoje, que o Corinthians estava na dúvida de contratar um centroavante. Depois de ontem, o professor Vitor Pereira já disse para o assunto avançar. Ele ficou furioso”, disse uma fonte do Alvinegro ao comentarista da JP.

O tema entre os diretores do Corinthians não é novidade. Ainda antes de contratar Vitor Pereira, a cúpula corintiana estava em busca de um centroavante para disputar vaga com Jô, que coleciona polêmicas desde o seu retorno ao Brasil. No início da temporada, o nome do uruguaio Edinson Cavani, então no Manchester United, chegou a ser cogitado pelo presidente Duílio Monteiro Alves. Após o insucesso, o atacante Júnior Moraes, ex-Shakhtar Donetsk, foi contratado em meio ao conflito entre Ucrânia e Rússia. Até o momento, no entanto, ele não rendeu o esperado, somando um gol em 15 partidas disputadas.