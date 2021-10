Exclusivo: Roberto de Andrade nega interesse em Soteldo e fala sobre volta de Danilo Avelar

O diretor de futebol do Corinthians também respondeu sobre negociações com Marcelo, Dentinho, Romarinho em entrevista ao programa ‘Cadeira Cativa’; Gabriel Pereira, segundo o dirigente, deve renovar o contrato

Roberto de Andrade, diretor de futebol do Corinthians, negou que o clube do Parque São Jorge tenha interesse em contratar o venezuelano Yeferson Soteldo, atacante que teve passagem de sucesso pelo Santos. Em entrevista exclusiva ao programa “Cadeira Cativa”, do Grupo Jovem Pan, o dirigente afirmou que a chance de fechar com o jogador do Toronto FC é “zero”. Sobre reforços para a temporada 2022, o mandatário revelou que apenas o volante Paulinho está na mira da direção neste momento. “Não existe nada sobre o Soteldo. Eu peço que não acreditem quando alguém escreve, somente quando nós falamos. O Paulinho é um desejo nosso, mas não para agora. Vamos sentar e conversar com ele. É uma vontade que ele esteja no elenco na temporada que vem. De resto, não existe nada. Eu fico respondendo essas perguntas o dia inteiro. Somente nesta semana, foi Marcelo, Dentinho, Romarinho, Soteldo… Não existe nada disso. A chance desses atletas serem contratados é zero”, declarou.

A bancada da JP também perguntou sobre a situação de Danilo Avelar, defensor do Corinthians que foi afastado pela diretoria após cometer injúria racial durante um jogo online. De acordo com Roberto de Andrade, o lateral-esquerdo está treinando com o grupo e não é utilizado pelo técnico Sylvinho por problemas físicos. “Ele está no elenco, treinando, mas não está pronto ainda. Ele treina com todo mundo. Vamos ver como ele vai estar na próxima temporada. É também uma questão física”, comentou o dirigente, dando a entender que o jogador pode ser reintegrado. A discussão sobre o caso, por sinal, divide opiniões entre os torcedores do Alvinegro. Nas redes sociais, muitos acreditam que o atleta não pode mais atuar com a camisa do Timão.

Roberto de Andrade também assegurou que Gabriel Pereira irá prolongar seu contrato com o Corinthians. Com vínculo somente até março de 2022, o jovem ainda não acertou a renovação, deixando a torcida apreensiva. “A gente vem conversando com os representantes do atleta. Não vai ter outro resultado a não ser a renovação. São questões financeiras. Não conseguimos resolver na primeira conversa, mas mais umas duas ou três, a gente consegue. Ele é um menino muito bacana e os agentes dele também”, falou o dirigente, reconhecendo o bom trabalho do garoto de 20 anos na equipe principal.

