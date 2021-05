Flamengo vê lista de baixas aumentar com convocação de Arrascaeta pelo Uruguai 

Além do meia, Gabriel e Everton Ribeiro foram chamados para o time principal do Brasil, e Gerson e Pedro para o que vai jogar amistosos em preparação para a Olimpíada de Tóquio

EFE/Juan Mabromata De Arrascaeta comemorando gol do Flamengo contra o Vélez na Libertadores



Além das convocações para a seleção brasileira — principal e olímpica –, o Uruguai também divulgou nesta sexta-feira, 14, a sua lista de 24 atletas chamados para defender o país nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Com Arrascaeta entre os escolhidos pelo técnico Óscar Tabárez, o Flamengo vê a sua lista de desfalques aumentar, até agora, para cinco. Além do meia, Gabriel e Everton Ribeiro foram convocados para o time principal do Brasil, e Gerson e Pedro para o que vai jogar amistosos em preparação para a Olimpíada de Tóquio.

Enquanto Everton Ribeiro e Gabriel têm compromisso marcado com a seleção brasileira principal em 4 e 8 de junho, Arrascaeta entrará em campo pelo Uruguai nos dias 3 e 8. O primeiro jogo da seleção uruguaia será contra o Paraguai, em Montevidéu. No segundo duelo, a equipe comandada por Óscar Tabárez enfrentará a Venezuela como visitante. A CBF informou que, por conta dos convocados para as seleções principal e olímpica, deve adiar jogos do Flamengo. O time carioca perderia os atletas contra o Grêmio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e nas duas partidas das oitavas de final da Copa do Brasil diante do Coritiba. Os treinos da seleção do Uruguai se iniciam no próximo dia 26, em Montevidéu. Com isso, Arrascaeta perderia também o jogo contra o Palmeiras, no dia 30, pela estreia no Brasileirão. O mesmo vale para o clube paulista com relação ao lateral-esquerdo Matías Viña, outro jogador que atua no Brasil a ser chamado por Óscar Tabárez.

A lista desta sexta-feira apresenta apenas atletas que atuam fora do Uruguai. A baixa é do centroavante Edinson Cavani, que terá que cumprir dois jogos de suspensão por causa da expulsão contra o Brasil, em novembro do ano passado. A convocação definitiva será na semana que vem. A Associação Uruguaia de Futebol (AUF, na sigla em espanhol) não informou quando exatamente os possíveis chamados do futebol local serão anunciados. Depois de quatro rodadas disputadas, o Uruguai está em quinto lugar na tabela de classificação das Eliminatórias, com seis pontos (duas vitórias e duas derrotas), sete gols marcados e sete sofridos.

🇺🇾#Eliminatorias 🇶🇦#Qatar2022 2⃣4⃣ futbolistas reservados del exterior para los próximos partidos ante Paraguay y Venezuela. 7ª Fecha ➡️ 🇺🇾🆚🇵🇾 3/6 – 19:00 h

8ª Fecha ➡️ 🇻🇪🆚🇺🇾 8/6 – 18:30 h (19:30 h Uy) 🔗 https://t.co/y9mtoCdhzt pic.twitter.com/FWjvwzr9ah — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 14, 2021

*Com informações do Estadão Conteúdo