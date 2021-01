‘Jogo mostrou a realidade entre Palmeiras e Corinthians’, analisa Nilson César

Goleada de 4 a 0 do Verdão foi tema de debate no ‘Esporte em Discussão’ desta terça-feira, 19

Reprodução Nilson César analisou a derrota do Corinthians para o Palmeiras



A goleada do Palmeiras em cima do Corinthians nesta segunda-feira, 18, rendeu muitas análises dos comentaristas da Jovem Pan. Durante o programa ‘Esporte em Discussão‘, Nilson César analisou como o resultado elástico de 4 a 0 evidenciou as diferenças entre as equipes. “É importante que o Corinthians, em uma goleada que sofreu ontem, caia na sua realidade. O Corinthians precisa reforçar bastante para a temporada de 2021. Precisa reforçar muito se quiser brigar por título e entrar em competição de verdade, porque ontem mostrou a realidade do que é o Palmeiras com o elenco que tem, e do que é o Corinthians com o elenco que tem”, comentou.

Em nono lugar na tabela do Campeonato Brasileiro e um jogo a menos, com 42 pontos, a equipe de Vagner Mancini busca a vaga na Libertadores – está há oito pontos da fase preliminar e dez de alcançar a fase de grupos. Sobre o otimismo de alguns torcedores corintianos, João Manoel tratou de ‘jogar a real’. “A briga do Corinthians é G7, vai abrir mais vagas pela Libertadores e Copa do Brasil, mas essa é a briga”, disse.

Confira abaixo a discussão sobre o jogo Palmeiras x Corinthians: