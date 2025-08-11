Leila cutuca Corinthians ao falar de fair play financeiro: ‘Desclassificados por quem não paga’

A presidente do Palmeiras, que luta pela criação de uma única liga do futebol nacional, ainda clamou por clubes sem dívidas ou com contas reduzidas para que o esporte dê certo

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, não poupou críticas a oponentes ao participar de reunião sobre fair play financeiro na sede da CBF nesta segunda-feira (11) e disparou indiretas ao rival Corinthians, de quem viu seus comandados serem eliminados da Copa do Brasil recentemente. Na visão da dirigente, é “imoral” clubes endividados “prejudicarem” quem paga em dia. Segundo ela, o Palmeiras acabou pagando caro e disparou, sem revelar o nome dos clubes devedores, por alguém que “não paga ninguém.”

“Concordo com a ideia de alguns presidentes que, aqueles clubes que compram jogadores e não pagam, não podem contratar novamente”, disse Leila Pereira. Recentemente o presidente do Cuiabá disparou contra o Corinthians por não ter pago pelo volante Raniele e o Flamengo fez o mesmo com o Internacional com a não quitação do meio-campista Thiago Maia.

“O Palmeiras mesmo, é um clube que paga rigorosamente em dia, clubes, profissionais, atletas…, a gente não atrasa um dia. E às vezes somos desclassificados por clubes que não pagam absolutamente ninguém”, disparou. “Nada contra os outros clubes. Vou falar que, claro, os torcedores querem títulos, classificação, mas no futuro essa conta vai chegar, então será bom para o futebol brasileiro essa moralização. (É) Imoral, clubes que pagam em dia e são prejudicados em detrimento de outros clubes que não pagam ninguém.”

Ainda lutando pela criação de uma única liga do futebol nacional – o Palmeiras e outros gigantes estão do lado da Libra, contra outra metade do País na LFU -, Leila Pereira ainda clamou por clubes sem dívidas ou com contas reduzidas para que o futebol brasileiro dê certo. E mais uma vez disparou conta adversários.

“O que eu acho é que clubes que têm uma receita muito grande e podem comprar, podem investir nos seus clubes e pagar em dia, nisso eu não vejo problema algum. Para mim, fair play não é aqueles que não têm receita para bancar suas despesas e continuam gastando sem medo de ser feliz, entendeu. Aí não é possível.”

Também falou sobre a divisão das receitas. “Eu sou contra, mas sou a favor de dividir o bolo. Isso realmente eu sou a favor, inclusive eu luto por isso na nossa liga. Eu acho que nós temos de ter um campeonato mais igualitário, mas não vou dividir o bolo com clubes que não pagam ninguém”, repetiu. “Não é possível tirar do meu dinheiro para pagar clubes inadimplentes. Por isso que acho: a primeira coisa que tem de ser feita para se pensar em Libra é resolver esse problema dessa inadimplência dos clubes. Não vou dividir bolo com clubes inadimplentes”, cravou.

Leila Pereira vê a criação de competições mais equilibradas com clubes no azul. “A partir do momento que for implementado um fair play financeiro, onde cada clube tenha responsabilidade e cumpra seus compromissos, acho que nós precisaríamos sim ter um campeonato mais igualitário. Isso valoriza o futebol brasileiro, não tenho dúvida.”

