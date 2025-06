Memphis Depay lança nova música e manda indireta a Neto: ‘Pagando de doido’

Provocação é uma resposta às críticas que o jogador holandês vem recebendo do comentarista desde sua chegada ao futebol brasileiro

Reprodução/Instagram/@memphisdepay Videoclipe mostra Memphis desfilando pelas ruas de São Paulo com uma réplica do troféu do Campeonato Paulista



O atacante Memphis Depay, do Corinthians, lançou a música “São Paulo Freestyle”, novo clipe gravado na capital paulista. A faixa mistura referências à cidade, ao clube e também traz uma alfinetada ao ex-jogador e comentarista Neto, da Band. Na canção, Depay canta: “Neto pagando de doido, vai ver é paixão pelo game/Ou cada vez que mancha meu nome, suas contas estão sendo pagas.”

A provocação é uma resposta às críticas que o jogador holandês vem recebendo de Neto desde sua chegada ao futebol brasileiro. O comentarista já afirmou publicamente que Depay atua abaixo do esperado, ganhando muito para “só fazer música”, e criticou o desempenho do atleta após a eliminação do Corinthians na Copa Sul-Americana. Também ironizou a vida social do jogador em programas ao vivo.

Além de Neto, Depay também cita Neymar na música: “Sei ver uma ‘poker face’ de longe, ainda mais quando estou com o Neymar”, diz o verso, fazendo alusão à amizade com o atacante do Santos.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O videoclipe mostra Memphis desfilando pelas ruas de São Paulo com uma réplica do troféu do Campeonato Paulista, conquistado neste ano, e interagindo com torcedores. É o terceiro lançamento musical do camisa 10 pelo Corinthians — ele já havia divulgado as faixas “Peita do Coringão” e “Falando com as Favelas”. O atacante está de férias na Europa e deve se reapresentar ao clube no fim de junho. Até o momento, Neto não respondeu publicamente à nova provocação.

Ouça “São Paulo Freestyle”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Memphis Depay (@memphisdepay)

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA