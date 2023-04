Presidente do Corinthians critica elenco após derrota para o Goiás: ‘Pode jogar muito mais’

Duílio Monteiro Alves também projetou o duelo decisivo diante do Remo, na próxima quarta-feira, pela Copa do Brasil

Reprodução/Corinthians TV Presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves concedeu coletiva de imprensa



Duílio Monteiro Alves, o presidente do Corinthians, reprovou o desempenho do time na derrota para o Goiás, na noite do último domingo, 23, na Serrinha, em confronto válido pela 2ª rodada do Brasileirão. Em conversa com a imprensa, o mandatário afirmou que o elenco “pode jogar muito mais”, ressaltando a qualidade de alguns jogadores. “A gente entende e escuta a torcida, mas, neste momento, por exemplo, a janela de transferências está fechada. Nosso time é muito forte e tem condições de entregar muito mais do que está entregando. Então, independente dos novos reforços, o que a gente tem dentro do Corinthians pode jogar muito mais bola”. Apesar das críticas, Duílio acredita numa recuperação do Timão diante do Remo, na próxima quarta-feira, 26, pela 3ª fase da Copa do Brasil – na ida, os corintianos perderam por 2 a 0. “Tem condições de reverter o resultado quarta-feira em um campeonato que é muito importante para nós. Não é momento de pensar em reforços, é momento de trabalhar muito e mudar a postura. Podemos sair classificados da Neo Química Arena”, continuou o cartola.