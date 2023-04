Cuca supera Júnior e é o treinador com trajetória mais breve pelo Corinthians na história

Contratado na semana passada, técnico não suportou a pressão da torcida nas redes sociais e ficou à frente do Timão por apenas seis dias

EDU ANDRADE/FATOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Cuca ficou no Corinthians por apenas seis dias



Cuca se tornou o treinador com passagem mais breve pela história do Corinthians, na noite da última quarta-feira, 26. Contratado na semana passada, o técnico não suportou a pressão da torcida e ficou à frente do Timão por apenas seis dias. O profissional, desta forma, supera a marca negativa do “Maestro” Júnior, ídolo do Flamengo, que dirigiu o Alvinegro por apenas 12 dias em 2003. Em menos de uma semana, Cuca amargou uma derrota para o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro, além de uma vitória sobre o Remo, na classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. O motivo da sua saída, entretanto, não está relacionado aos resultados em campo. Desde que foi anunciado como substituto de Fernando Lázaro, o profissional passou a sofrer críticas devido à sua condenação por estuprar uma garota de 13 anos, no ano de 1987, na Suíça, quando era jogador do Grêmio.

Em entrevista coletiva, Cuca chegou a dizer que a vítima não teria o reconhecido e que foi condenado à revelia. Advogado da menina na época, Willi Egloff desmentiu a versão em entrevista ao “UOL” e afirmou que os peritos encontraram sêmen do então atleta no corpo da criança. Com as fortes críticas nas redes sociais, Cuca preferiu se afastar da equipe do Parque São Jorge, ainda que contasse com forte apoio do elenco corintiano. “Nesse momento eu quero fazer valer a pena a minha família. Eu não esperava essa avalanche aqui, eu não esperava. Fui julgado e punido pela internet e isso tem uma consequência muito grande em vários sentidos. Eu saio e não era o que eu queria, mas é um pedido da minha família”, disse em conversa com a imprensa.