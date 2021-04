Vagner Mancini valoriza atuação de Luan em derrota do Corinthians: ‘Ótimo que queira jogar’

Após cobrar o treinador por mais oportunidades, o meia-atacante deu uma assistência no revés do Timão para a Ferroviária

Foto: ANDRÉ ANSELMO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vagner Mancini orienta jogadores do Corinthians em partida válida pelo Paulistão



Luan foi à imprensa, reclamou da falta de oportunidades no Corinthians e ganhou a sua tão esperada vaga na equipe titular na partida diante da Ferroviária, em Araraquara, na noite da última terça-feira, 13, pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Alvinegro, é verdade, acabou sofrendo uma virada e perdeu o seu primeiro confronto na temporada 2021. Já o meia-atacante, porém, aproveitou a chance, deu uma assistência e foi muito participativo, agradando o treinador Vagner Mancini.

“Eu e Luan sempre conversamos. Acho importante quando o atleta quer jogar, é ótimo que ele queira jogar. Ele foi, deu a entrevista. Soube pouco antes do jogo. É importante analisar o contexto. Quer jogar, nós queremos que apresente o bom futebol. É um ótimo garoto, temos uma relação muito bacana. Não vi nada demais na entrevista. Quer jogar, quer sequência. Assim como dei sequência no Brasileiro, pode ter agora. Fez um bom jogo. É importante recuperar não só o Luan, mas todos os atletas”, disse o técnico em entrevista coletiva.

Luan cobrou Vagner Mancini em público e gerou um certo temor de uma possível briga entre o jogador e o comandante. O treinador, no entanto, não viu o discurso dessa maneira. “O que ele falou na imprensa, falou para mim. Também falei o que espero do jogador. Importante ser sincero. Luan já teve sequência de cinco partidas no Brasileiro, pode ser que tenha outra agora. Eu sou o maior beneficiado se ele voltar a ser aquele grande jogador que ele pode ser”, completou Mancini, que pode colocá-lo em campo novamente já na próxima sexta-feira, 16, diante do São Bento, pelo estadual.