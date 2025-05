Yuri Alberto sofre lesão na lombra e não deve retornar até o Mundial de Clubes

Jogador foi diagnosticado com uma contratura, o que o afastará das próximas partidas da equipe na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro

Yuri Alberto jogador do Corinthians durante partida contra o Atlético-MG no estádio Arena MRV pelo campeonato Brasileiro A 2025



Yuri Alberto, atacante do Corinthians, sofreu uma lesão na região lombar no sábado (24), durante partida contra o Atlético-MG, e não deve retornar aos gramados antes da pausa para o Mundial de Clubes. O jogador foi diagnosticado com uma contratura, o que o afastará das próximas partidas da equipe na Copa Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. Após deixar o campo mancando durante a partida contra o Atlético-MG, Yuri foi levado ao Hospital Mater Dei. Exames de imagem revelaram uma fratura no processo transverso de L1 à direita, o que exigiu que ele fosse imobilizado e medicado. O departamento médico do Corinthians está monitorando sua condição.

Considerado um dos principais jogadores do time, Yuri Alberto entrou em campo no segundo tempo e se lesionou nos minutos finais do jogo. A recuperação de lesões lombares desse tipo costuma levar em média até seis semanas, o que indica que ele só deve voltar a jogar após a pausa para o Mundial. Antes do torneio internacional, o Corinthians ainda enfrentará o Vitória e o Grêmio, partidas das quais Yuri Alberto não participará.

Publicado por Sarah Paula

