Croácia x Brasil: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Croácia e Brasil se enfrentam em jogo amistoso nesta terça-feira, às 21h, no Camping World Stadium

  • Por Jovem Pan
  • 31/03/2026 13h23
Rafael Ribeiro / CBF Brasil vence Senegal

Croácia e Brasil se enfrentam nesta terça-feira, dia 31, às 21h, no Camping World Stadium, em partida amistosa.

A Seleção Brasileira chega à fase final de testes antes da Copa do Mundo de 2026. O time de Carlo Ancelotti vem de derrota para a França por 2 a 1. Já a Croácia vem de uma vitória contra a forte seleção da Colômbia por 2 a 1, também em amistoso.

Onde assistir Croácia x Brasil ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 20h. A narração será de Nilson César, comentários de Flávio Prado e reportagem de Daniel Lian.

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido na TV aberta pela Globo, no Sportv na TV por assinatura e no YouTube na GE TV.

