Cruzeiro para na Chapecoense e empate sem gols deixa vaga aberta na Copa do Brasil
Chapecoense e Cruzeiro empataram por 0 a 0 neste domingo, na Arena Condá, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Em uma partida equilibrada e com oportunidades para os dois lados, nenhuma das equipes conseguiu transformar o volume ofensivo em gol, deixando a disputa pela vaga nas quartas de final completamente aberta para o confronto de volta.
As equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), no Mineirão. Quem vencer avança à próxima fase. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.
O primeiro tempo foi movimentado desde os minutos iniciais. A Chapecoense assustou logo na primeira chegada, quando Fernando arriscou de fora da área e levou perigo ao gol defendido por Otávio. O Cruzeiro respondeu rapidamente com Arroyo e, aos 12 minutos, chegou a balançar as redes. Após cobrança de escanteio, Kaique Kenji completou para o gol, mas o lance foi anulado por impedimento, decisão confirmada pelo VAR.
A equipe catarinense voltou a criar boas oportunidades com Fernando, Bolasie e Bruno Pacheco, enquanto o Cruzeiro encontrou na bola aérea sua principal arma ofensiva. Apesar das investidas, as defesas prevaleceram e os goleiros tiveram pouco trabalho até o intervalo.
Na etapa final, a Chapecoense voltou a levar perigo logo aos seis minutos. Após erro na saída de bola do Cruzeiro, Giovanni Augusto recebeu lançamento, encobriu Otávio da intermediária, mas a bola saiu à esquerda do gol. A resposta mineira veio aos 18, quando Lucas Romero finalizou de primeira da entrada da área e passou muito perto de abrir o placar.
O Cruzeiro aumentou a pressão nos minutos finais e teve a melhor oportunidade da partida. Arroyo recebeu lançamento de Felipe Morais e finalizou de dentro da área, mas Anderson fez grande defesa, garantindo o empate e mantendo a decisão em aberto para o duelo da volta no Mineirão.