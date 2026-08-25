Cruzeiro x Atlético-MG:  onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam pela Copa do Brasil nesta terça-feira (25), às 21h, no Mineirão, em Belo Horizonte; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão.

Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h, no Mineirão, em Belo Horizonte, em partida válida pelo jogo de ida da Copa do Brasil.

O Cruzeiro chega para a partida depois de vencer o Cruzeiro por 2 a 1 no Campeonato Brasileiro. Já o Atlético-MG empatou sem gols com o Internacional, também pelo Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (TV/streaming).

O confronto é importante para a sequência dos dois times na competição, já que ambas as equipes brigam para garantir uma vaha na semifinal.