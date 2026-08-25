Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Cruzeiro e Atlético-MG se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h, no Mineirão, em Belo Horizonte, em partida válida pelo jogo de ida da Copa do Brasil.
O Cruzeiro chega para a partida depois de vencer o Cruzeiro por 2 a 1 no Campeonato Brasileiro. Já o Atlético-MG empatou sem gols com o Internacional, também pelo Campeonato Brasileiro.
Onde assistir Cruzeiro x Atlético-MG ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (TV/streaming).
O confronto é importante para a sequência dos dois times na competição, já que ambas as equipes brigam para garantir uma vaha na semifinal.
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