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Barcelona SC x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Cruzeiro e Barcelona de Guayaquil se enfrentam pela primeira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores nesta terça-feira (7), às 21h, no estádio Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador

  • Por Jovem Pan
  • 07/04/2026 11h05 - Atualizado em 07/04/2026 11h17
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GILSON LOBO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Fagner partida será disputada no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador.

Barcelona de Guayaquil e Cruzeiro se enfrentam nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. A partida será disputada no estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador.

O confronto marca a estreia das equipes na competição continental, e os torcedores poderão acompanhar a partida ao vivo pela transmissão oficial, além de tempo real nas plataformas esportivas.

Onde assistir Cruzeiro x Barcelona ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e Disney+.

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