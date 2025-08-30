Jovem Pan > Esportes > Futebol > São Paulo > Cruzeiro x São Paulo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Cruzeiro x São Paulo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

  • 30/08/2025 20h00
Arte/Jovem Pan Cruzeiro x São Paulo - 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Cruzeiro e São Paulo se enfrentam pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Cruzeiro e São Paulo se enfrentam neste sábado (30), em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 21h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Fausto Favara, comentários de Bruno Prado e reportagem de Guilherme Silva no YouTube.

Confira a transmissão aqui:

