Demitido do São Paulo por acusação de violência doméstica, Pedrinho é anunciado pelo América-MG

O América-MG anunciou o retorno de Pedrinho, nesta terça-feira, 4. Em comunicado, o Coelho informou que o atacante foi cedido pelo Lokomotiv Moscou (Rússia) até o fim desta temporada. Aos 23 anos, o jogador não entra em campo desde abril, quando teve seu contrato de empréstimo com o São Paulo encerrado após ser acusado de agredir a ex-namorada. Na época, Amanda Nunes informou, em Boletim de Ocorrência, que sofreu agressões físicas e psicológicas enquanto estava com Pedrinho e que, após o término, foi ameaçada de morte. Desta forma, o Tricolor preferiu rescindir com o atleta, que fez apenas dez jogos e marcou três gols com a camisa são-paulina. Revelado pelo Athletico-PR, ele ainda passou pelo Red Bull Bragantino e chegou a jogar no time mineiro, no ano passado. Ao todo, Pedrinho balançou as redes oito vezes e deu três assistências em 34 partidas durante sua primeira passagem pelo América-MG.