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Diretor de futebol do Fluminense morre aos 80 anos no RJ

Paulo Angioni tratava um câncer no pâncreas desde o início de setembro; dirigente fez parte da delegação que conquistou a primeira Libertadores do clube carioca, em 2023

Estadão Conteúdo

Diretor de futebol do Fluminense, Paulo Angioni morre aos 80 anos no RJ
Diretor de futebol do Fluminense, Paulo Angioni morre aos 80 anos no RJ Divulgação / Fluminense

Morreu na manhã deste sábado (12) o diretor executivo de futebol do Fluminense, Paulo Angioni, aos 80 anos. O dirigente tratava um câncer no pâncreas desde o início de setembro. A informação foi confirmada pelo clube carioca, que soltou uma nota de pesar em suas redes sociais.

“O Fluminense FC comunica o falecimento do tricolor e diretor executivo de futebol, Paulo Sérgio Scudiere Angioni, aos 80 anos, na madrugada de hoje, no Rio de Janeiro. Em sua carreira, uma das mais longevas e bem-sucedidas do futebol brasileiro, foi pioneiro na função de diretor executivo do Brasil”Fluminense em nota

“Sua contribuição à formação de jovens será lembrada por muitos e suas lições permanecerão entre nós como exemplo de vida, compaixão e solidariedade. À sua família e amigos, nossos sentimentos elevados”, completou o time carioca.

Paulo Angioni iniciou a trajetória profissional no início dos anos 80, passando por clubes gigantes do futebol brasileiro. Na função de diretor de futebol, ele passou por Vasco, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Bahia e Fluminense. Também atuou na CBF e foi supervisor da seleção brasileira em 1989 e 1990.

Em sua última passagem pelo clube das Laranjeiras, Angioni entrou definitivamente na história ao fazer parte da delegação que conquistou a inédita Copa Libertadores da América, em 2023.

Leia a nota do Fluminense:

O Fluminense FC comunica o falecimento do tricolor e diretor executivo de futebol, Paulo Sérgio Scudiere Angioni, aos 80 anos, na madrugada de hoje, no Rio de Janeiro. Em sua carreira, uma das mais longevas e bem-sucedidas do futebol brasileiro, foi pioneiro na função de diretor executivo no Brasil. Com passagem pela Seleção Brasileira e outros grandes clubes, ele reuniu inúmeras conquistas esportivas e se destacou, fundamentalmente, pela coleção de amigos que acumulou ao longo de sua trajetória. À frente do departamento de futebol do Fluminense nesta quarta passagem pelo clube, a partir de 2018, foi um dos principais responsáveis pela conquista dos títulos da Taça Rio de 2020, Taça Guanabara de 2022, 2023 e 2026, Campeonato Carioca de 2022 e 2023, Conmebol Libertadores e Recopa. Títulos que ajudaram o clube a retomar seu protagonismo e se destacar no cenário mundial recente. Sua contribuição à formação dos jovens será lembrada por muitos e suas lições permanecerão entre nós como exemplo de vida, compaixão e solidariedade. À sua família e amigos, nossos sentimentos mais elevados.

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