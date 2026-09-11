Nuremberg x Hannover 96: acompanhe ao vivo
Nuremberg e Hannover 96 se enfrentam nesta sexta-feira (11), às 13h30, pela quinta rodada da Bundesliga 2.
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