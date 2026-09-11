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Nuremberg x Hannover 96: acompanhe ao vivo

Quinta rodada da Bundesliga 2

Jovem Pan

Maurice Neubauer, do Hannover 96
Maurice Neubauer, do Hannover 96 Foto por SWEN PFORTNER / DPA / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

Nuremberg e Hannover 96 se enfrentam nesta sexta-feira (11), às 13h30, pela quinta rodada da Bundesliga 2.

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