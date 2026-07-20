Entenda por que o Corinthians ainda não renovou com Memphis Depay

Holandês tem vínculo com o clube até o dia 31 de julho; negociação com o jogador esbarra em questões financeiras

A renovação de Memphis Depay com o Corinthians segue sem definição a menos de duas semanas do fim do contrato do atacante, válido até 31 de julho. Segundo apuração do UOL, as negociações esbarram principalmente em uma dívida de cerca de R$ 45 milhões que o clube tem com o jogador.

Outro fator que desgastou a relação foi um erro no registro do contrato. O Corinthians cadastrou inicialmente o vínculo com data de término incorreta, para o dia 20 de junho, e ainda perdeu o prazo para corrigir a informação. O correto seria um contrato com extensão até o dia 31 deste mês. A situação irritou os representantes do atleta e aumentou a cautela do estafe nas conversas.

A avaliação sobre a permanência de Memphis é dividida, com os tons de otimismo e pessimismo divididos dentro do Parque São Jorge. Enquanto parte da diretoria considera que as chances de renovação diminuíram, o departamento de futebol ainda acredita em um desfecho positivo, dada a relevância de Memphis no Brasil e a identificação do atacante com o país. A proposta do clube, no entanto, prevê redução salarial em relação ao contrato atual.

Paralelamente, a diretoria busca alternativas para quitar a dívida, independentemente da renovação. Entre as possibilidades estudadas está uma operação financeira semelhante à utilizada para parcelar o pagamento ao Talleres pela contratação de Rodrigo Garro. O principal entrave é a falta de ativos livres para oferecer como garantia.