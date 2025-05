Escalação do São Paulo: Zubeldía ganha novo desfalque para jogo contra o Mirassol

Com apenas duas vitórias no Brasileirão, Tricolor tenta embalar na competição deste sábado (24) pela décima rodada do Campeonato Brasileiro

Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net Suspenso, o técnico Luis Zubeldía também não estará no jogo



São Paulo e Mirassol se enfrentam neste sábado (24), às 18h30 (de Brasília), no Estádio do Morumbi, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Ruan, com dores no joelho direito, está fora da partida. O zagueiro tem contrato com o clube até o próximo dia 30 de junho e vive imbróglio para renovar. Além dele, seguem ausentes: Lucas, Calleri, Ferreira, Igor Vinícius, Luiz Gustavo, Henrique Carmo, Marcos Antônio e Lucca.

Suspenso, o técnico Luis Zubeldía também não estará no jogo. Sendo assim, uma provável escalação do São Paulo tem: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson (Pablo Maia), Oscar e Luciano; Lucas Ferreira, Cédric Soares e André Silva.

Por outro lado, o Mirassol chega com força máxima para o confronto. Uma provável escalação do Mirassol é: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo; Gabriel, Iury Castilho e Edson Carioca. A arbitragem será de Alex Gomes Stefano (RJ), auxiliado por Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ). O VAR terá comando de Diego Pombo Lopez (BA). O jogo São Paulo x Mirassol terá transmissão ao vivo com narração no YouTube Jovem Pan Esportes.