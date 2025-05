Ex-zagueiro Lúcio está se recuperando bem após queimar 18% do corpo

Segundo a assessoria, o ex-jogador da seleção brasileira foi internado em um hospital em Brasília no sábado após sofrer um acidente com uma lareira ecológica

O acidente que o ex-zagueiro Lúcio sofreu na semana passada deixou queimaduras em 18% de seu corpo, informou na quarta-feira o entorno do pentacampeão mundial, que foi transferido a outro hospital para ficar perto de sua família. “Ele está se recuperando bem, graças a Deus. Mas o tratamento de queimados requer muitos cuidados”, disse à AFP um porta-voz. “Está enfrentando um dia de cada vez”, acrescentou. Segundo a assessoria, o ex-zagueiro da Seleção foi internado em um hospital em Brasília no sábado após sofrer um acidente com uma lareira ecológica que provocou queimaduras em 18% do corpo, tendo que ser submetido a duas cirurgias. Na terça-feira, ele apareceu com a cabeça, as mãos e as pernas enfaixadas, caminhando por um corredor do hospital, segundo uma foto publicada em seu Instagram. Mas, na quarta-feira, o ex-jogador foi transferido para o hospital Santa Casa de Misericórdia em Porto Alegre.

“Reforçamos que a família está focada integralmente em seu bem-estar neste momento e agradece pela compreensão, respeito à privacidade e solidariedade demonstrada por fãs, amigos e imprensa”, disse a família em um comunicado. A CBF enviou uma mensagem de apoio ao ex-jogador, campeão do mundo em 2002 e em suas diversas passagens por clubes europeus. “A CBF deseja força ao ex-jogador Lúcio neste momento tão difícil. Seu espírito de luta continua a inspirar dentro e fora dos campos”, afirmou a entidade máxima do futebol brasileiro

Nascido em Planaltina, perto de Brasília, Lucimar da Silva Ferreira, mais conhecido como Lúcio, fez carreira na Europa, jogando em clubes como Bayer Leverkusen (2001-2004), Bayern de Munique (2004-2009) e Inter de Milão (2009-2012), com a qual ganhou em 2010 a tríplice coroa, Liga dos Campeões, Campeonato Italiano e Copa Itália, sob o comando de José Mourinho. Com o Bayern, Lúcio ganhou três vezes a Bundesliga, em 2005, 2006 e 2008. Pela Seleção Brasileira, ele disputou 105 jogos e conquistou a Copa do Mundo de 2002.

*Com informações da AFP

