Filipe Luís projeta retorno de Pedro na semifinal: ‘Expectativa é que tenha minutos’

Treinador elogia evolução do atacante, que voltou a treinar com o grupo após fratura no braço e vira opção para o duelo contra o Pyramids, no Catar

O técnico Filipe Luís concedeu entrevista nesta sexta-feira (12), em Doha, no Catar, na véspera do jogo do Flamengo com o Pyramids, pela semifinal da Copa Intercontinental, e passou ao torcedor rubro-negro uma boa notícia. Existe a possibilidade de o atacante Pedro estar em campo. “Nosso planejamento depende de sua evolução no dia a dia. Deu para ver que ele voltou com confiança, alegria e vontade que estava antes da lesão no braço. Muito bom ter o Pedro com a gente no campo. Minha expectativa é que tenha minutos”, comentou o treinador flamenguista.

Nesta quinta-feira (11), o camisa 9 esteve junto com o grupo realizando uma atividade pela primeira vez, desde a fratura no antebraço, no primeiro duelo das semifinais da Libertadores, contra o Racing. Antes, o jogador foi a campo, mas ficou restrito ao trabalho com os fisioterapeutas.

Longe dos gramados desde o dia 22 de outubro, o atleta foi levado para o Catar com a remota esperança de poder ser utilizado. À vontade, ele deu voltas em torno do campo e correu ao lado do técnico Filipe Luís. O atacante fez ainda trabalho de velocidade e também participou de uma roda de bobo com os companheiros.

Na coletiva, o treinador abriu ainda a possibilidade de mexer na equipe que derrotou o Cruz Azul por 2 a 1 na estreia das duas equipes na Copa Intercontinental, na última quarta-feira, em função do curto intervalo de tempo entre as partidas na competição. “A recuperação depois de três dias não é completa. Nosso adversário descansou para jogar essa partida e nós não. Temos que achar uma equipe competitiva, sólida e fresca. Temos o dia de hoje e parte do dia de amanhã para decidir. Temos atletas com mais de 30, 33 anos”, afirmou.

Sobre o Pyramids, Filipe Luís destacou a eficiente linha defensiva do adversário. Segundo ele, o Flamengo vai ter que estar muito concentrado em campo quando tiver a posse de bola. “É um time que se defende muito bem, que entende muito bem as coberturas. Teremos que estar muito bem posicionados taticamente em campo. Mas o principal é que os jogadores estejam com a criatividade e a ousadia em dia para esse duelo”, afirmou.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert