Copa do Mundo: Qual dos 12 grupos pode ser considerado o da ‘morte’?

Entre os grupos que chamam mais atenção estão o K, que reúne Portugal, Colômbia e a competitiva RD Congo

CHARLY TRIBALLEAU / AFP Mascotes da Copa do Mundo da FIFA, Maple, Zayu e Clutch



A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 está definida. O torneio, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, contará com seleções campeãs mundiais, estreantes e equipes que chegam embaladas por boas campanhas recentes no cenário internacional.

O Mundial de 2026 – o maior da história – começa no dia 11 de junho de 2026 e vai até 19 de julho. O torneio, sediado conjuntamente por Estados Unidos, México e Canadá, contará com 48 seleções pela primeira vez. A partida de abertura oficial está marcada para o dia 11 no México.

A seleção brasileira estreia no Grupo C no dia 13 de junho, contra o Marrocos, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Na sequência, encara o Haiti, às 22h (de Brasília), em 19 de junho, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e finaliza a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24 de junho, no Hard Rock Stadium, às 19h (de Brasília).

Entre os grupos que chamam mais atenção estão o K, que reúne Portugal, Colômbia e a competitiva RD Congo, além do Grupo L, com Inglaterra, Croácia e Gana. O Grupo C também aparece entre os mais observados por reunir o Brasil e o forte time do Marrocos, semifinalista da Copa de 2022.

CONFIRA OS GRUPOS DA COPA DO MUNDO

Grupo A:

México

África do Sul

Coreia do Sul

República Checa

Grupo B:

Canadá

Bósnia e Herzegovina

Catar

Suíça

Grupo C

Brasil

Marrocos

Haiti

Escócia

Grupo D:

Estados Unidos

Paraguai

Austrália

Turquia

Grupo E:

Alemanha

Costa do Marfim

Curaçao

Equador

Grupo F:

Holanda

Japão

Suécia

Tunísia

Grupo G:

Bélgica

Egito

Irã

Nova Zelândia

Grupo H:

Espanha

Uruguai

Arábia Saudita

Cabo Verde

Grupo I:

França

Senegal

Iraque

Noruega

Grupo J:

Argentina

Argélia

Áustria

Jordânia

Grupo K:

Portugal

República Democrática do Congo

Uzbequistão

Colômbia

Grupo L:

Inglaterra

Croácia

Gana

Panamá