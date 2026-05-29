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Copa do Mundo: Qual dos 12 grupos pode ser considerado o da ‘morte’?

Entre os grupos que chamam mais atenção estão o K, que reúne Portugal, Colômbia e a competitiva RD Congo

  • Por Estadão Conteúdo
  • 29/05/2026 15h43
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CHARLY TRIBALLEAU / AFP Mascotes da Copa do Mundo da FIFA, Maple, Zayu e Clutch Mascotes da Copa do Mundo da FIFA, Maple, Zayu e Clutch

A fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 está definida. O torneio, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, contará com seleções campeãs mundiais, estreantes e equipes que chegam embaladas por boas campanhas recentes no cenário internacional.

O Mundial de 2026 – o maior da história – começa no dia 11 de junho de 2026 e vai até 19 de julho. O torneio, sediado conjuntamente por Estados Unidos, México e Canadá, contará com 48 seleções pela primeira vez. A partida de abertura oficial está marcada para o dia 11 no México.

A seleção brasileira estreia no Grupo C no dia 13 de junho, contra o Marrocos, às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, nos Estados Unidos. Na sequência, encara o Haiti, às 22h (de Brasília), em 19 de junho, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, e finaliza a fase de grupos contra a Escócia, no dia 24 de junho, no Hard Rock Stadium, às 19h (de Brasília).

Entre os grupos que chamam mais atenção estão o K, que reúne Portugal, Colômbia e a competitiva RD Congo, além do Grupo L, com Inglaterra, Croácia e Gana. O Grupo C também aparece entre os mais observados por reunir o Brasil e o forte time do Marrocos, semifinalista da Copa de 2022.

CONFIRA OS GRUPOS DA COPA DO MUNDO

Grupo A:

  • México
  • África do Sul
  • Coreia do Sul
  • República Checa

Grupo B:

  • Canadá
  • Bósnia e Herzegovina
  • Catar
  • Suíça

Grupo C

  • Brasil
  • Marrocos
  • Haiti
  • Escócia

Grupo D:

  • Estados Unidos
  • Paraguai
  • Austrália
  • Turquia

Grupo E:

  • Alemanha
  • Costa do Marfim
  • Curaçao
  • Equador

Grupo F:

  • Holanda
  • Japão
  • Suécia
  • Tunísia

Grupo G:

  • Bélgica
  • Egito
  • Irã
  • Nova Zelândia

Grupo H:

  • Espanha
  • Uruguai
  • Arábia Saudita
  • Cabo Verde

Grupo I:

  • França
  • Senegal
  • Iraque
  • Noruega

Grupo J:

  • Argentina
  • Argélia
  • Áustria
  • Jordânia

Grupo K:

  • Portugal
  • República Democrática do Congo
  • Uzbequistão
  • Colômbia

Grupo L:

  • Inglaterra
  • Croácia
  • Gana
  • Panamá
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