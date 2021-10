Torcidas de Palmeiras e Flamengo criticam valores dos ingressos da final da Libertadores

A entrada mais barata para acompanhar a decisão “in loco” é de 200 dólares (na cotação atual, 1.100 mil), o que corresponde a mais de um salário mínimo no Brasil

Divulgação/ Conmebol Taça da Conmebol Libertadores 2021 ficará nas mãos de palmeirenses ou flamenguistas



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou na última terça-feira, 19, os valores dos ingressos da final da Copa Libertadores da América entre Palmeiras e Flamengo, marcada para 27 de novembro, no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. A entrada mais barata para acompanhar a decisão “in loco” é de 200 dólares (na cotação atual, 1.100 mil), o que corresponde a mais de um salário mínimo no Brasil. Devido ao alto preço, as torcidas organizadas dos dois clubes usaram as redes sociais para criticar a entidade que rege o futebol na América do Sul.

“É inadmissível que um torneio da América do Sul, com países de poder aquisitivo baixo, países de terceiro mundo, onde a fome impera, tenha esse custo para o torcedor. Não podemos esquecer também do reflexo da pandemia, que deixou parte da população em situação financeira ainda pior”, publicou a Mancha Alviverde, na terça-feira, uma das principais uniformizadas do Palmeiras. Já na última quarta, foi a vez da Raça Rubro-Negra se manifestar. “De maneira cruel, a entidade responsável por conduzir o rumo do futebol no continente, completamente alheia a realidade, ignorando a crise social e econômica e os reflexos ainda devastadores de uma pandemia global, age de maneira ambiciosa e joga na lata do lixo o sonho de milhares de torcedores”, declarou.

A venda dos ingressos para a final da Libertadores começa no próximo dia 27, segundo a Conmebol. Até o momento, o estádio Centenário conta com 50% da capacidade liberada para o jogo. A “fase de registro” para o torcedor se cadastrar para obter as entradas abriu na última quarta-feira e será fechada neste domingo. As vendas dos setores para cada finalista serão gerenciadas pelos clubes com seus torcedores. Cada torcida terá datas e horários específicos para acessar a plataforma e comprar ingressos. Mais informações podem ser encontradas no site oficial da Conmebol.