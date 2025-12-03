Jovem Pan > Esportes > Futebol > Flamengo x Ceará: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

  • 03/12/2025 21h30
Arte/Jovem Pan Flamengo x Ceará Mengão pode garantir o título brasileiro após conquistar a Libertadores

Flamengo e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (3), em jogo válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 21h30 (de Brasília), com narração de Nilson César, comentários de Vampeta e reportagem de Daniel Lian e Rodrigo Viga no YouTube.

