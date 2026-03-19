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Flamengo x Remo: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Flamengo e Remo se enfrentam pelo Campeonaoto Brasileiro nesta quinta-feira (19), às 20h, no Maracanã; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

  • Por Jovem Pan
  • 19/03/2026 15h58 - Atualizado em 19/03/2026 16h20
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Arte Jovem Pan Flamengo x Remo

Flamengo e Remo se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 20h, no Maraccaã, em partida válida pelo Campeonato brasileiro. O confronto acontece pela sétima rodada da competição e promete ser decisivo para os objetivos das equipes no campeonato.

O Flamengo chega para a partida ocupando a 6ª colocação, com 10 pontos, e vem de 3 vitórias nos últimos jogos. Já o Remo aparece em 19º lugar, soma 3 pontos e busca sua primeira vitória na competição.

Onde assistir Flamengo x Remo ao vivo

A Jovem Pan transmite a partida ao vivo pelo rádio, com início da cobertura a partir das 19h30. Com narração de Fausto Favara, comentários de Bruno Prado e reportagem de Guilherme Silva e Rodrigo Viga

Além da transmissão da Jovem Pan, o jogo também será exibido pelo Premiere.

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