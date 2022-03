FPF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico em São Paulo x Palmeiras; ouça 

O juiz foi avisado por José Cláudio Rocha Filho, responsável pela arbitragem eletrônica, que informou que o movimento realizado pelo atleta palmeirense foi ‘anti-natural’

VAN CAMPOS/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Árbitro Douglas Marques das Flores marcou pênalti polêmico a favor do São Paulo contra o Palmeiras



A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta quinta-feira, 31, o áudio da revisão do VAR do pênalti marcado a favor do São Paulo no clássico diante do Palmeiras, realizado na última quarta, no Morumbi, pela primeira final do Estadual – na ocasião, a partida estava empatada em 0 a 0. No lance em questão, o árbitro Douglas Marques das Flores primeiro não viu penalidade após a bola bater na mão do lateral-direito Marcos Rocha, do Verdão, após cruzamento de Alisson na área. No entanto, o juiz foi avisado por José Cláudio Rocha Filho, responsável pela arbitragem eletrônica, que informou que o movimento do atleta palmeirense foi “anti-natural”.

Veja como foi o diálogo:

VAR: Douglas, recomendo uma revisão. Possível pênalti. A bola toca no braço, e o jogador está com seu braço acima, anti-natural, ampliando o espaço, tá?

Árbitro: Põe no ar.

VAR: OK. Ponto de contato.

Árbitro: OK, OK. No campo, eu tinha visto esse braço direito. Pega no braço esquerdo, e a bola ia passar. Aumentando seu espaço corporal. Agora me vê a câmera aberta, por favor, para eu ver a tática.

VAR: OK.

Árbitro: OK, não é um chute na meta. Então, é tiro penal, sem cartão, OK?

VAR: OK.

Árbitro: Tiro penal sem cartão.

Confira o vídeo abaixo: