Adversário do Brasil, Marrocos tem três desfalques antes de estreia na Copa

Os 'Leões do Atlas' enfrentam a Seleção Brasileira no sábado (13), em East Rutherford, Nova Jersey

Mazraoui sofreu uma lesão no ombro durante o jogo contra a Noruega

O ponta-esquerda Abde Ezzalzouli, o zagueiro Noussair Mazraoui e o lateral-esquerdo Anass Salah Eddine, todos lesionados, não participaram do treino de Marrocos nesta quarta-feira (10), em Basking Ridge, Nova Jersey, a três dias da estreia da equipe contra o Brasil na Copa do Mundo de 2026.

Abde, que sentiu um desconforto no joelho direito durante o empate em 1 a 1 no amistoso de domingo contra a Noruega, passou por exames médicos para avaliar a gravidade da lesão.

O jogador do Betis precisou deixar o campo na partida contra os noruegueses com o auxílio do médico da seleção e de seu assistente.

Mazraoui também sofreu uma lesão, no ombro, durante o jogo contra a equipe de Erling Haaland.

A ausência do defensor do Manchester United complica a situação do técnico Mohamed Ouahbi, uma vez que seu substituto, o lateral-esquerdo do PSV Eindhoven, Anass Salah Eddine, também perdeu os treinos recentes devido a uma lesão.

O lateral-esquerdo Youssef Belammari, do egípcio Al-Ahly, será a única opção para a posição no confronto contra o Brasil, caso Mazraoui e Salah Eddine não se recuperem de suas contusões.

Os “Leões do Atlas” enfrentam o Brasil no sábado, em East Rutherford, Nova Jersey, e depois disputam partidas contra Escócia e Haiti pelo Grupo C.

Segundo a imprensa marroquina, Mohamed Ouahbi decidiu manter Ezzalzouli no elenco, na esperança de que ele se recupere a tempo para o último jogo da fase de grupos contra o Haiti, em 25 de junho, ou para a fase de mata-mata.

Por outro lado, o defensor Nayef Aguerd, do Olympique de Marselha, participou do treino desta quarta-feira. Ele estava afastado desde que passou por uma cirurgia em março devido a uma pubalgia.