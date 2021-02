Alaba confirma saída do Bayern ao final da temporada: ‘Decisão muito difícil’

O austríaco conquistou 26 títulos em 13 temporadas representando as cores do Gigante da Baviera e tem seu futuro ligado a um gigante espanhol

Reprodução/Bayern Alaba deixou o Bayern de Munique após 13 temporadas



David Alaba confirmou os rumores sobre a sua saída do Bayern de Munique na manhã desta terça-feira, 16. Em entrevista coletiva, o defensor, multicampeão com o Gigante da Baviera, anunciou que deixará o clube alemão ao final da temporada após 13 anos servindo o time. “Decidi que farei algo novo depois da temporada e de deixar o Bayern. Não foi uma decisão fácil, foi difícil. Estou há mais de 13 anos aqui e é o clube do meu coração”, anunciou o jogador, que foi para as categorias de base da equipe bávara com 16 anos, em 2008.

Alaba não confirmou qual será o seu destino, mas a imprensa europeia coloca o austríaco a um passo do Real Madrid. Questionado sobre o esforço da diretoria do Bayern de Munique em mantê-lo no clube, ele respondeu: “Todos, realmente todos se esforçaram. E estou muito, muito grato ao clube por isso, e é por isso que foi uma decisão muito difícil”, comentou o atleta, que venceu 26 títulos no Gigante da Baviera, entre eles duas edições da Liga dos Campeões (2012-2013 e 2019-20), além de oito vezes o Campeonato Alemão.

Já preparado para a saída de Alaba, que tem o Mundial de Clubes como último troféu levantado, o Bayern de Munique anunciou, na tarde de ontem, o jovem Dayot Upamecano como novo reforço para próxima temporada. O zagueiro francês, de apenas 22 anos, é considerado um dos melhores da posição e se destacou nas últimas temporada com a camisa do RB Leipzig.