Ancelotti diz que ressonância definirá retorno de Neymar aos treinos

Técnico da Seleção Brasileira aguarda exame a ser realizado na segunda-feira (8) para integrar o atacante ao restante do grupo

Rafael Ribeiro / CBF Neymar durante preparação física na quinta-feira (5), nos Estados Unidos



O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, informou nesta sexta-feira (5) que Neymar passará por uma nova ressonância magnética na próxima segunda-feira (8). O resultado do exame definirá se o atacante será incorporado aos treinamentos com o restante do grupo na próxima semana.

“Neymar está fazendo um ótimo trabalho individual. Eu acho que, na final de semana, amanhã, vai fazer uma ressonância. E depois da ressonância, se tudo sair bem, pode ir com o grupo na próxima semana”, disse Ancelotti em entrevista coletiva.

Logo após a fala do italiano, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) corrigiu a informação do treinador e afirmou que a ressonância que Neymar fará será na segunda-feira, e não neste sábado (6).

Neymar está em recuperação de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. Por conta do problema físico, o jogador é desfalque para o amistoso contra o Egito, que ocorre neste sábado, em Cleveland. O atacante permanecerá em tratamento fisioterápico e não viajará com a delegação.

A lesão, inicialmente tratada como um edema pelo Santos, teve a gravidade atualizada pelo médico da seleção, Rodrigo Lasmar, no final de maio.

O Brasil estreia na Copa do Mundo contra o Marrocos, no dia 13 de junho, em Nova Jersey. Neymar não atua pela seleção desde outubro de 2023, quando sofreu uma lesão no joelho.