Ancelotti confirma mudanças no Brasil para enfrentar o Egito

Treinador testará novas opções no último amistoso antes da Copa do Mundo; estreia no torneio acontecerá no dia 13, contra o Marrocos, em Nova Jersey

Nelson Terme / CBF Treinador Carlo Ancelotti durante coletiva nesta sexta-feira (5)



O técnico Carlo Ancelotti confirmou que a Seleção Brasileira terá mudanças na escalação para o amistoso contra o Egito, neste sábado (6), às 19h, em Cleveland. Lucas Paquetá, Igor Thiago e o lateral Douglas Santos iniciarão a partida entre os titulares. Segundo o treinador, o objetivo é observar variações táticas no último teste antes da estreia na Copa do Mundo.

“Paquetá é um jogador importante para nós, porque tem características diferentes de outros meias. Também quero testar Igor Thiago para buscar uma opção diferente. O sistema com os quatro na frente é bastante consolidado, quero testar alternativas no último teste”, explicou o treinador.

O técnico ressaltou que a entrada de novos atletas altera a dinâmica da equipe, mas não a estrutura principal. “O sistema não muda, mas muda a característica dos jogadores. Sei que o Paquetá não pode jogar como ponta, isso eu já entendi depois de 40 anos de futebol”, disse Ancelotti.

Possibilidade de 11 substituições

Para o duelo contra os egípcios, estão previstas até 11 substituições. Ancelotti revelou que o goleiro Weverton deve atuar no segundo tempo e que jogadores em retorno de lesão, como Bruno Guimarães e Raphinha, devem receber maior minutagem. Já o zagueiro Gabriel Magalhães será poupado para controle de esforço físico.

Sobre a formação para a estreia na Copa, no dia 13 de junho contra o Marrocos, Ancelotti evitou definições. “Para mim, são todos titulares, os 26 são bons. O time titular pode mudar no segundo jogo, no terceiro. Posso saber quem vai começar, mas não sei quem vai terminar o primeiro jogo”, afirmou.

Situação médica de Neymar

Fora do amistoso deste sábado, Neymar segue em tratamento de uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. Ancelotti informou que o atacante passará por uma nova ressonância magnética para definir se ele poderá se juntar aos treinos com o grupo.

“Neymar está fazendo um ótimo trabalho individual. Se tudo sair bem, pode ir com o grupo na próxima semana”, projetou o italiano.

Apesar de o treinador ter mencionado inicialmente que o exame ocorreria no sábado, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) corrigiu a informação, confirmando que a ressonância será realizada na segunda-feira (8). O atacante não viajará com a delegação para Cleveland e permanece em tratamento.