Ancelotti volta a falar sobre seleção brasileira e critica ausência de Vinicius Jr no Fifa The Best: ‘Um erro’

Treinador admitiu que faz ‘brincadeiras’ sobre a Canarinho com jogadores brasileiros do Real Madrid

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Carlo Ancelotti comandando o Real Madrid durante partida da Liga dos Campeões



Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, voltou a falar sobre a seleção brasileira nesta terça-feira, 14, véspera do duelo diante do Elche, pelo Campeonato Espanhol. Mais uma vez, o comandante foi questionado sobre a possibilidade de assumir a Canarinho. Evasivo, o italiano apenas admitiu que alguns jogadores do Brasil fazem brincadeiras com ele sobre o assunto. “Eles brincam comigo, não me perguntam”, disse o técnico, abordando a reação de atletas como Éder Militão, Rodrygo e Vinicius Júnior. “Eles riem disso, mas não falamos. Temos amizade entre nós, e eles fazem piadas”, completou o comandante, que já havia negado conversas com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e reiterado seu vínculo com o clube madrileno até a metade de 2024. Oficialmente, a entidade brasileira também desmente qualquer acerto com Ancelotti e diz que está tratando de encontrar um substituto para Tite com cautela.

Em conversa com a imprensa espanhola, Carlo Ancelotti também criticou a ausência de Vinicius Júnior entre os indicados para formar a seleção de 2022 do Fifa The Best. O atleta brasileiro até esteve entre os 14 selecionados para concorrer ao prêmio de melhor do mundo, mas não foi lembrado pelos atletas filiados à Fifpro, responsáveis pela relação. “Não sei sobre a lista, mas o Vini não estar aí é estranho. É um erro, na minha opinião. Essa lista não deu certo”, declarou o treinador veterano. O Brasil, por outro lado, é o país com mais representantes na lista, com o goleiro Alisson, o zagueiro Thiago Silva, o meio-campista Casemiro e o atacante Neymar. Já sobre a ausência de Vini no duelo contra o Elche, confirmada devido ao acúmulo de cartões, o técnico confirmou que Rodrygo será o substituto do “Malvadeza”. “Rodrygo vai jogar na posição dele [Vini Jr]. Courtois não jogará amanhã, mas espero que esteja sábado contra o Osasuna. Militão volta, Lucas volta… Temos a perda do Kroos, que está com problema”, completou.