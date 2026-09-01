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Argentina homenageia Messi após anúncio de aposentadoria: ‘Vou sentir sua falta’

Lionel Messi anunciou nesta segunda-feira, 31, que não defenderá mais a seleção argentina

Estadão Conteúdo

Lionel Messi junto com elenco da seleção argetina
Lionel Messi REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A seleção da Argentina publicou um vídeo em homenagem a Lionel Messi. O post feito nesta terça-feira, 1º, exalta a carreira do camisa 10 e presta tributo ao atleta, que anunciou sua aposentadoria da equipe nacional.

Com uma dinâmica diferente, a publicação mostra o escudo da seleção conversando com Messi e agradecendo ao jogador por tudo que fez pelo time. A voz que sai do símbolo da camisa revisita alguns acontecimentos que fizeram parte da trajetória do jogador, como a Copa América de 2021 e a vitória na semifinal contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.

“Leo, aqui quem fala é o escudo da seleção e queria te dizer que vou sentir muito sua falta. Quem diria, não? Eu serei o escudo, mas foi você que sempre me defendeu. Me levou com orgulho no peito e me mudou para sempre. Porque eu tinha dois e você me colocou a terceira estrela”, diz um trecho da homenagem.

Lionel Messi anunciou nesta segunda-feira, 31, que não defenderá mais a seleção argentina. Aos 39 anos, o atacante decidiu encerrar a trajetória após refletir sobre o futuro com a equipe nacional e admitir que não conseguiria seguir atuando em alto nível pelo país.

Artilheiro da Argentina na Copa do Mundo de 2026, com oito gols, Messi deixa a seleção com 207 partidas disputadas, 125 gols e 65 assistências. O astro conquistou a Copa do Mundo de 2022, duas edições da Copa América, em 2021 e 2024, e a Finalíssima de 2022.

A passagem pela seleção também inclui títulos nas categorias de base e olímpica, como a Copa do Mundo Sub-20 de 2005 e a medalha de ouro nos Jogos de Pequim, em 2008.

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